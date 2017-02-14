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İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Elbistan’da iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Elbistan’da iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Bayram Caddesinde ilerleyen Mustafa Polat idaresindeki 46 ER 407 plakalı otomobille, Sadullah Öztunç’un kullandığı 46 VD 308 plakalı otomobil, Güzelyalı Sokak kavşağında çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri ile birlikte Meltem Polat ve Mürşide Öztunç yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslar ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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