İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza Karaelbistan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Elbistan’dan Afşin istikametine seyir halinde olan C.G. idaresindeki 46 D 7908 plakalı otomobille aynı yönde ilerleyen H.B.’nin kullandığı 42 ESA 75 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan H.B. idaresindeki otomobil kaldırımı aşarak yol kenarındaki direğe çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü H.B. ile otomobilde bulunan yolcular D.S. ve A.B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis’e ait ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, 3 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.











