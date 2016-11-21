İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Elbistan’da akşam saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çeçenistan Caddesi ile Hacı Esat Efendi Caddesi’nin kesiştiği kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.D.’nin kullandığı 46 EH 471 plakalı otomobil, İ.Ş. idaresindeki 46 E 9511 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, İ.Ş.’nin kullandığı otomobil geldiği yöne dönerek kavşak içerisine savrulurken, diğer otomobil ise yol ortasında kaldı. Olayda araçlarda bulunan M.M.Ş. ve O.D. isimli yolcular yaralandı. Özel otomobiller ve ambulansla hastaneye götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.