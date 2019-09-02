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İki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 6 yaralı

Afşin’de iki otomobilin çarpışması sonucunda yaşanan trafik kazasında 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 6 yaralı
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Afşin’de iki otomobilin çarpışması sonucunda yaşanan trafik kazasında 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Demir (47) kontrolündeki 48 AAF 141 plakalı otomobil ile Mekselina Avcı (53) yönetimindeki 46 ABN 987 plakalı otomobil, Emirilyas-Çobanbeyli Mahallesi kavşağında çarpıştı. Demir idaresindeki otomobil, çarpışmanın etkisiyle savrularak yol kenarındaki demir elektrik direğine çarpı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Meral Sağır (50), Meryem Demir (51), Sultan Kuz (59) ve Bayram Avcı yaralandı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılarak Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan İsmail Demir, buradan da Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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