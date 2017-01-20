İki otomobil çarpıştı: 1 bebek yaralandı

Elbistan’da iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında, bir bebek yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Yunus Emre Mahallesi’nde yaşandı. Onur B. idaresindeki 46 VH 561 plakalı otomobille, Aysun B.’nin kullandığı 46 EG 272 plakalı otomobil, Çeçenistan Caddesi ile Hacı Esat Efendi Caddesi’nin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Aynur B.’nin kullandığı otomobil, çarpmanın etkisiyle savrularak kaldırımda bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada, Aynur B.’nin yanında bulunan çocuğu hafif şekilde yaralandı. Yaralı bebek, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sürücülerin yara almadan atlattığı kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.