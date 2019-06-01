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İki mahalleyi birbirine bağlayan köprü asfalta kavuştu

Elbistan Belediye Başkan Vekili Ali Demir, ilçedeki asfalt bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin olarak bilgiler verdi.

İki mahalleyi birbirine bağlayan köprü asfalta kavuştu

Başkan Vekili Demir, vatandaşların en çok dile getirdiği Söğütlü ıslah çalışmaları kapsamında yapılan ve Şehit Hüseyin Emre Kul’un adı verilen köprü ile bağlantı yolunun sıcak asfalt kaplamasının bitirildiğini söyledi.

Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin, doğalgaz hattı geçtikten sonra bozulan yerler başta olmak üzere birçok farklı noktada asfalt bakım ve onarım çalışması yaptığını hatırlatan Belediye Başkan Vekili Ali Demir, “Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz Bey’in talimatları doğrultusunda şehir içindeki birçok caddemizde bakım ve onarım çalışması yaptı. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’ın gayretleriyle önceliğimizi Söğütlü Çayı’nın DSİ’nin ıslah projesi kapsamında yaptığı köprüyü sıcak asfaltla kaplamaya vermiştik. Bu köprü hem öğrencilerimiz hem de 2 mahalleyi birbirine bağlaması açısından büyük önem arz ediyordu. Şehidimiz Hüseyin Emre Kul’un adının verildiği bu köprü ve diğer yolları sıcak asfaltla kaplandı. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun.

Ayrıca, birçok mahallemizin ilçemizle bağlantısını sağlayan Karahüyük grup yolundaki bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Yoldaki oluşan bozulmalar giderildi. İnşallah vakit kaybetmeden ilçe merkezimizle birlikte diğer grup yollarımızın da bakım ve onarım çalışmalarını belirli bir plan dahilinde yapacağız. Ekiplerimiz, deforme olan yollarımızın daha kaliteli bir ulaşım imkanına kavuşmaları için ellerinden gelen çabayı göstermektedir” dedi.

Başkan Vekili Ali Demir, tüm Elbistanlıların ve İslam aleminin Ramazan Bayramını da tebrik etti.

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Yerel Manşetler
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Duyarlı Albıstani 9 saat önce

Aklıma Meşhur Bekri mustafa fıkrası aklıma geldi.Bekri mustafa işsiz güçsüz ayık gezmeyan aylak biri bir gün beyazıt meydanında ikindi vakti uyuşuk uyuşukkafa yarı demli otururken ikindi ezanı okunuyor yav heçyosa ömürde bir namaz kılalım diyor orada abdeste yok elini yüzünü yıkıyor içeri giriyor neyse herkes gibi sünneti kılıyor o günde camii hocası yok buna bakıyorlar saç sakal karışık efendim namazı kıldır deyi ısrar edince geçiyor imamlığa sünneti taklit etti kıldı ya bu aynıdır deyi peki diyor namazı kıdırıyor.namaz bitiyor efendim dışarda bir cenazemiz var onunda namazını kıldır diyorlar kaçış yok mecburen kıldıracak bakıyor orada uyanık bir çocuk var çocuğu çağırıyor sen heç cenaze namazı kıldınmı diyor kılmammı hocam köşedeki simitçi benim nekadar cenaze gelirse hepsinin cenazesini kılarım diyor eyi o zaman beraber kıldıralım namazı diyor yanyana duruyorlar namaz kıldırıyorlar helallikten sonra bekri mustafa tabutun ucunu kaldırıp birşeyler konuşuyor halk hocam ne söyledin diyorlar şimdi oraya gittiğinde soracaklar dünyada ne var ne yok deyi bende bekri mustafa beyazıt camiine imam oldu dedinmi onlar anlar dünyanın ne hale geldiğini başka soru sormazlar diyor bende şeyle bir bakıyom kimler ne makamlara geldi gidip ulu camide namazı kılınan bir cenazenin kulağına eğilesim geliyor aklıma

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Elb. 11 saat önce

Lütfen yamaları düzgün yapın düz yapın yoldan yüksek yapmayın yazık araclarimiza

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Sofi benitez 8 saat önce

Tümden yapın yolları yama atmayın lütfen Allah rızası icin diyorum Yalvarırız tümden yapın yolları yoksa giderim bu yobaz şehirden

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