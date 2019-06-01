İki mahalleyi birbirine bağlayan köprü asfalta kavuştu

Başkan Vekili Demir, vatandaşların en çok dile getirdiği Söğütlü ıslah çalışmaları kapsamında yapılan ve Şehit Hüseyin Emre Kul’un adı verilen köprü ile bağlantı yolunun sıcak asfalt kaplamasının bitirildiğini söyledi.

Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin, doğalgaz hattı geçtikten sonra bozulan yerler başta olmak üzere birçok farklı noktada asfalt bakım ve onarım çalışması yaptığını hatırlatan Belediye Başkan Vekili Ali Demir, “Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz Bey’in talimatları doğrultusunda şehir içindeki birçok caddemizde bakım ve onarım çalışması yaptı. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’ın gayretleriyle önceliğimizi Söğütlü Çayı’nın DSİ’nin ıslah projesi kapsamında yaptığı köprüyü sıcak asfaltla kaplamaya vermiştik. Bu köprü hem öğrencilerimiz hem de 2 mahalleyi birbirine bağlaması açısından büyük önem arz ediyordu. Şehidimiz Hüseyin Emre Kul’un adının verildiği bu köprü ve diğer yolları sıcak asfaltla kaplandı. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun.

Ayrıca, birçok mahallemizin ilçemizle bağlantısını sağlayan Karahüyük grup yolundaki bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Yoldaki oluşan bozulmalar giderildi. İnşallah vakit kaybetmeden ilçe merkezimizle birlikte diğer grup yollarımızın da bakım ve onarım çalışmalarını belirli bir plan dahilinde yapacağız. Ekiplerimiz, deforme olan yollarımızın daha kaliteli bir ulaşım imkanına kavuşmaları için ellerinden gelen çabayı göstermektedir” dedi.

Başkan Vekili Ali Demir, tüm Elbistanlıların ve İslam aleminin Ramazan Bayramını da tebrik etti.