İki kardeşin 23 Nisan için istediği Türk bayrağını polis aldı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elbistan’da da çocuklar, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kaldıkları için Mustafa Kemal Atatürk’ün kendilerine armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı okullarında değil evlerinde kutluyor. Evlerinin odalarını, balkonlarını ve camlarını şanlı bayrağımızla süsleyen çocuklar, 23 Nisan’ı, evlerinde de olsalar en güzel şekilde kutlamaya çalışıyor.

Elbistan’a bağlı Kızılcaoba Mahallesi’nde yaşayan Şeyda Nur ve kardeşi Ahmet Şakalar isimli çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için evlerini süslemek istedi. Şakalar kardeşler, babaları işte olduğu, anneleri de kendilerini evde tek başına bırakıp çıkamayacağı için 155 Polis İmdat Hattı’nı arayarak Türk bayrağı ve süs malzemesi istedi. İki kardeşin bu talebi, Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği’ne yönlendirildi. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlileri, iki kardeşin isteği olan Türk bayrağı, balon ve süs malzemelerini kırtasiyeden alarak evlerine kadar götürüp teslim etti.

Çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan TDP görevlileri, evlerinde kaldıkları için teşekkür ederek sosyal mesafenin önemine dikkat çektiler.

Şeyda Nur ve Ahmet Şakalar isimli kardeşler de bu bu özel günlerini daha farklı hale getirilmesi için seferber olan polis amcaları ve ablalarına teşekkür ettiler.