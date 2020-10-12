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İhtiyaç sahipleri kışlık ekmek yapsın diye un dağıtıldı

Elbistan’da bir hayırsever tarafından alınan çuvallarca un, İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığı ile kışlık ekmeklerini yapmaları için ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

İhtiyaç sahipleri kışlık ekmek yapsın diye un dağıtıldı
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Elbistan’da, özellikle kırsal mahallelerde kışlık ekmeklerini yapmak isteye vatandaşlar, tandır başına geçti. Geleneksel yöntemlerle sacda pişirilen yufka ekmekler, kış boyunca tüketmek için evlerde yerini alıyor. İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile irtibata geçen hayırsever vatandaş da, kışlık ekmeğini yapamayan ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak istediğini iletti. Hayırsever vatandaşın desteği ile alınan 60 çuval un, dernek yöneticileri tarafından tespit edilen ailelere dağıtıldı.

Dernek sözcüsü Yahya Marangoz, “60 ailenin yüzünü güldüren hayırseverimizden Allah razı olsun” dedi.

Marangoz, “Hayırsever bir vatandaşımız, kışlık ekmeğini yapamayanlar vardır düşüncesi ile bizlerle temasa geçti. Hayırseverimizin desteği ile 60 torba un aldık. Bu unları 60 ailemize dağıttık. Dernek olarak veren el ile alan el arasında köprü oluyoruz. Hayırseverimiz kesinlikle isminin bilinmemesini istedi. Alan el veren eli görmedi. Unlarını alan vatandaşlarımız da ekmeklerini yaparak kış boyunca tüketebilecekler. Bu ve benzeri hayır işlerinin diğer vatandaşlarımıza da örnek olmasını istiyoruz. Allah, yardımı yapan hemşerimizden razı olsun” şeklinde konuştu.




Yerel Manşetler
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