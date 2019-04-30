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İhtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlediler

Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, öğrenci velileri ve Okul Aile Birliği tarafından ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına gıda kermes düzenlendi.

İhtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlediler

Okul bahçesinde gerçekleştirilen kermeste, Okul Aile Birliği ve öğrenci velilerinin evlerinde hazırladıkları gıda maddeleri satışa sunuldu.

Kermesle ilgili olarak bilgi veren Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mikail Şahin, “Okul bahçemizde ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz için gıda kermesi düzenledik. Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak okulumuz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü ile Okul Aile Birliğimiz tarafından hazırlanarak organize edilen kermesimiz okul bahçesinde yapıldı. Sadece bir gün olarak planlanan ve sadece gıda ürünlerini kapsayan kermesimizde Okul Aile Birliğimiz ve öğrenci velilerimiz tarafından hazırlanan yemek ve tatlılar okul bahçemizde öğrencilerimize ve misafirlerimize yönelik olarak sunuldu. Elde edilen gelir okulumuzda eğitim öğretim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin bir nebze de olsa ihtiyaçlarına katkı sunabilmek için kullanıldı” dedi.

Açılan kermesin öğrenciler arasında yardımlaşma ve dayanışma duygusunu pekiştireceğini kaydeden Şahin, “Planlanmasından sonuçlandırılmasına kadar organizasyonda emek harcayan okul yönetimi ve okul personelimiz ile özellikle okul aile birliği yönetim kurulu üyelerimiz, velilerimiz ile öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Yapılan bu etkinlik ile hem öğrencilerimize yaparak ve yaşayarak yardımlaşmanın ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu göstermiş oluyoruz hem de elde edilen küçük miktardaki gelirlerle ihtiyaç sahibi öğrencilerimize az azda olsa katkı sağlamış oluyoruz” şeklinde konuştu. 

Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ayrıca, öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden yıl boyunca yaptıkları ürünleri sergilediler.







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tahsin 3 hafta önce

bu okul elbistanda öğrencilerden aidat ve para toplamayan tek okul. tebrik ediyoruz. okul aile birliğini de böyle etkinliklerle okul ihtiyaçlarına destek olduğu için kutluyoruz. okul müdürüne öğretmen ve velilerine teşekkür ediyoruz.

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Akşemsettinli 3 hafta önce

Ben o okulun öğrencisiyim demişler aidat toplamayan tek okul die toplamiyo değil toplayamiyo eğer öğrenciler verse söke söke alırlar bu kadar tebriğe gerek yok yani

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