İhtiyaç sahibi ailelerin kömürü kış gelmeden kapılarında olacak

Elbistan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın (SYDV) ilçe genelinde bulunan yaklaşık 4 bin 500 ihtiyaç sahibi ailenin, her yıl ücretsiz olarak dağıtılan kömürle ısınması için başlatılan hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte dağıtıma başlandı. Elbistan’daki depolara nakledilen kömürün miktarı ise bu yıl arttırıldı. İhtiyaç sahibi aileler, bu yıl 1150’şer kilogram kömür alacak.

Ücretsiz kömür dağıtımı kırsal mahallelerden başladı. Karakış kendisini göstermeden başlayan dağıtım kapsamından yaklaşık 4 bin 500 aile faydalanacak. Elbistan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nca daha önce isim ve adresleri tespit edilen kırsal mahallelerdeki vatandaşlar kömürlerini aldı. Dağıtım programı, ilçe merkezindeki ihtiyaç sahipleri ile devam ediyor. İlçe merkezindeki mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların da kış kendisini hissettirmeden kömürlerinin teslim edilmesi için gerekli hassasiyet gösteriliyor.