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İhtiyaç sahibi ailelere kişi başı 2,5 metreküp içme suyu desteği

KASKİ Genel Kurulunda alınan kararlarla ihtiyaç sahibi ailelerin her bir ferdi için ‘Derman Su Kartı’ ile aylık 2.5 m³ su tüketim desteği verilecek.

İhtiyaç sahibi ailelere kişi başı 2,5 metreküp içme suyu desteği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi KASKİ Genel Kurulu, Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün seçim vaatleri arasında yer alan ihtiyaç sahibi ailelere verilecek su tüketim desteği genel kurulda yapılan oylamayla kabul edildi. Söz konusu proje, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan ve muhtaçlığı tespit edilmiş ihtiyaç sahiplerinin su faturaları,  aile nüfusuna göre su parasının yüklendiği “Derman Su Kartı “ ile karşılanacak. Her ihtiyaç sahibi birey için aylık 2.5 m³ su tüketim desteği verilecek. Proje, Temmuz 2019 itibariyle devreye alınacak.

Bir diğer sosyal proje olan Askıda Su Projesi ile de ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesine olanak sağlanacak.

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Zekeriya 4 gün önce

Zamları geçir ondan sonrada ihdiyaç sahiplerine indirim yapacagım de bizim su kendiköyümüzden çıkıyor maraşa kaskiye para ödüyok haram olsun verdiğim para yüzünüz gülmesin hiç hizmet yok yinede kazanıyorsunuz koyun millet çok veriyorlar çobanımız var diye

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Cesur 4 gün önce

Öncelik Suriyelilerin ekmek su hava herşey beleş Pınarbaşı dahil her para harcanacak yerde Suriyeli görüyoruz gerçek adalet ne zaman sağlanacak bilmem

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Hiç 4 gün önce

Önce %20 zam açıklaması sonrasında halkın öfkesini yumuşatmak için ihtiyaç sahiplerine bedava su açıklaması..

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Amin 4 gün önce

İnşAllah gerçekten ihtiyaç sahiplerine ayrım yapılmadan verilir.kömür gibi ihtiyacı olmayan yandasa peşkeş cekilmez

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nihat 4 gün önce

Sayın k.maraşlı hemşerilerim türkiyenin tatlı su zengini bir yerde ikamet et tüekiyenin en pahalı suyunu tüket bu nasıl hak hukuk bütün belediyelerde indirim yapılıyor bizim memlekette zam yaıpılır hiç Allah korkusu yokmu sizde gerçi sizin suçunuz yok suçlu vatandaştır.

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M.A. 4 gün önce

Kaski ihtiyac sahibini nasıl tespit edecek ,su aboneleri muhtarlıktan ve diğer evrakları başka birimlerden temin ederek uzun uğraş sonunda her gittiği yerde uzun soruşturmalar sonunda gururu incinerek aylık beş TL kazancı olacak.. Kaski beyanatı ile insanların gururu ile oynayacağına su fiyatını düşürse daha iyi olmaz mı

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vatandaş 3 gün önce

Her boyayı boyadınız sıra buna geldi Türkiyenin hiç bir yerinde bukadar aşırı su parası yok Bizlerden aldıgınız bu paraları güya ihtiyaç sahiplerine parasız su verecekmişsiniz Bizlerin sırtından agalık yapın Allah İnşaAllah bunların hesabını sorar zehir zıkkım HARAM olsun sizlere ve yandaşlarınıza

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