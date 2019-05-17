İhtiyaç sahibi ailelere kişi başı 2,5 metreküp içme suyu desteği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi KASKİ Genel Kurulu, Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün seçim vaatleri arasında yer alan ihtiyaç sahibi ailelere verilecek su tüketim desteği genel kurulda yapılan oylamayla kabul edildi. Söz konusu proje, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan ve muhtaçlığı tespit edilmiş ihtiyaç sahiplerinin su faturaları, aile nüfusuna göre su parasının yüklendiği “Derman Su Kartı “ ile karşılanacak. Her ihtiyaç sahibi birey için aylık 2.5 m³ su tüketim desteği verilecek. Proje, Temmuz 2019 itibariyle devreye alınacak.

Bir diğer sosyal proje olan Askıda Su Projesi ile de ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesine olanak sağlanacak.