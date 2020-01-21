İhtiyaç sahibi ailelere 5 milyon 536 bin TL’lik yardım eli uzandı

Elbistan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın (SYDV) 2019 yılı çalışmalarına ilişkin veriler belli oldu.

Elbistan Kaymakamlığı SYDV Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, sosyal devlet anlayışını en iyi şekilde yerine getirildiği ve ihtiyaç sahibi insanlara el uzatma gayretiyle hareket edildiği vurgulandı.

Açıklamada, şöyle denildi:

“Maddi durumu olmayan ihtiyaç sahibi ailelerimize, devletimizin sunduğu imkânları en iyi şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Devletin parasını büyük bir titizlikle ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza harcıyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın tespit ettiği aileler için ayni ve nakdi yardımlarla birlikte sosyal sorumluluk projeleri de hazırlıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

İlçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara hem merkezi bütçeden hem de vakfın öz kaynakları ile 24 kalemde yardım yapıldığı bildirilen açıklamada, “İlçemizde 2 bin 275 kişiye toplamda 15 milyon 410 bin TL yaşlı aylığı ödenmiştir. Yine yangın yardımı olarak 2 haneye 1500 TL yardım yapılmıştır. 4 bin 400 hane, 1 yılda 1 milyon 959 bin TL elektrik tüketim desteği programından yararlanmıştır. Tek seferlik yardım başlığı altında da 15 kişiye 9 bin 550 TL yardım yapılmıştır. 1352 hanedeki 2 bin 42 kişiye 416 bin 823 TL katılım payı yardımı, 31 kişiye 13 bin 800 TL tutarında muhtaç asker çocuğu yardımı, 112 kişiye 79 bin 600 TL öksüz yetim yardımı yapılmıştır” bilgileri aktarıldı.

Elbistan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı olarak 110 kişinin yaşadığı 31 evin onarımı için de 307 bin TL kaynak aktarıldığının da altı çizilen açıklamada, 1 aileye de 25 bin TL ev yapım yardımı verildiği belirtildi.

Açıklamada, “Vakfımızın öz kaynaklarından 2019 yılı içerisinde 10 bin 881 kişinin yaşadığı 3 bin 175 haneye toplamda 2 milyon 571 bin 859 TL nakdi yardım yapılmıştır. Aynı dönem içerisinde 23 bin 272 kişinin barındığı 5 bin 500 haneye 2 milyon 964 bin 415 TL’lik kömür yardımında bulunulmuştur. Merkezi olarak 7 bin 53 kişiye toplamda 35 milyon 850 bin TL nakdi yardım ulaştırılmıştır. Böylece ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelere 41 milyon 386 bin TL yardım yapılmıştır.

Sosyal devlet anlayışının tüm gereklerini yerine getiren devletimiz, toplumumuzun dezavantajlı kesimlerine yardım elini her an uzatmaktadır. Bizler de yapılan bu yardımları vatandaşlarımıza doğru ve uygun bir şekilde ulaştırmak için tüm kurumlarımız ve muhtarlıklarımızla koordineli olarak çalışıyoruz. Kaymakamlığımız ve bağlı tüm kurumlarımızla birlikte, vatandaşlarımızın sorunlarını çözme ve taleplerini cevapsız bırakmama gayreti ile çalışmalarımız devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.