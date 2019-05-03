İHL’nin kabul sınavına 950 öğrenci katıldı

Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nda önümüzdeki eğitim ve öğretim yılı için ortaokul kısmına alınacak 100 öğrencinin belirlendiği okula kabul sınavı yapıldı. Elbistan başta olmak üzere çevre ilçelerden de başvuran 950 öğrenci sınavda ter döktü.

Okula kabul sınavına ilişkin olarak açıklama yapan okul müdürü Hacı Aydın, Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nun, bölgede mahalli sınavla öğrenci alan tek eğitim kurumu olduğunu söyledi.

Aydın, “Okulumuz, düşünceye, özgürlüğe, ahlaka ve kültürel mirasa saygıya dayanan, dini inançla bilimsel düşünceyi birleştirebilen bireyler yetiştiren kurum olmayı vizyon olarak belirlemiştir. Kültürel mirası değerlendirebilen, yaşanan hayatı yorumlayabilen, çağın gerektirdiği şeyleri anlayan, uygulayan ve problemlere çözüm üretebilen bireyler yetiştirmek için önemli bir misyonu üstlenmiş durumdayız. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında yeni binasında faaliyete geçen okulumuz 709 öğrencisiyle Elbistan’ımızın güzel insanlarına hizmet vermeye başlamıştır. 16 dönüm arazi üzerinde kurulan okulumuz hem alanı itibariyle hem de öğrenci mevcudu itibariyle bölgemizin en büyük okullarındandır. Hali hazırda okulumuzda 58 derslik bulunmaktadır. Bunun dışında kapalı spor salonu ve 300 öğrenci kapasiteli yurt binamız bulunmaktadır. Yaş ortalaması oldukça genç, adanmış ve vizyon sahibi eğitimcilerle çalışıyor olmamız okulumuzun en büyük artılarındandır. Okulumuz ortaokul öğrencilerine robotik ve kodlama temel eğitimi verilmeye başlandı ve bölge çapında bu eğitimi verebilen tek devlet okuluyuz. Gelecek sene daha fazla öğrenciye bu güzel imkânlardan faydalandırmak istiyoruz” açıklamalarında bulundu.

Aydın, son olarak, “Sınav sonuçları okulumuzun internet sitesinden yayınlanmıştır. Titiz ve şeffaf bir çalışma ile sınav sonuçları hızlı bir şeklide açıklandığı gibi sınav sonuçları sınav komisyonunca dikkatli bir biçimde değerlendirilip kayıt yaptırmaya hak kazanan asil ve yedek öğrenciler okulumuzun internet sitesinden ilan edilecektir. Velilerimizin teveccühü bizleri çok mutlu etti. Sınavımızın gerçekleşmesinde emeği geçen idarecilerimize, öğretmenlerimize, bizlerden desteğini esirgemeyen gönül dostlarımıza ve sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.















