İHL öğrencileri, Şeb-i Arus programı ile Hz. Mevlana’yı andı

Şeb-i Arus programına Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, AK Parti Kadın Kolları Elbistan İlçe Başkanı Dilek Çevik, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Final Okulları konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam eden "Aşkın Sırrı Şeb-i Arus" programında Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencilerinin ney dinletisi, katılımcılar tarafından büyük bir beğeni topladı.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 746. yılı dolayısıyla Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri tarafından düzenlenen "Şeb-i Arus" programında Şems-i Tebrizî’nin ‘Sus Gönlüm’ isimli şiiri seslendirildi.