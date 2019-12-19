banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İHL öğrencileri, Şeb-i Arus programı ile Hz. Mevlana’yı andı

Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu tarafından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 746. yılı dolayısıyla “Aşkın Sırrı Şeb-i Arus" programı düzenledi.

İHL öğrencileri, Şeb-i Arus programı ile Hz. Mevlana’yı andı

Şeb-i Arus programına Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, AK Parti Kadın Kolları Elbistan İlçe Başkanı Dilek Çevik, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Final Okulları konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam eden "Aşkın Sırrı Şeb-i Arus" programında Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencilerinin ney dinletisi, katılımcılar tarafından büyük bir beğeni topladı.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 746. yılı dolayısıyla Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri tarafından düzenlenen "Şeb-i Arus" programında Şems-i Tebrizî’nin ‘Sus Gönlüm’ isimli şiiri seslendirildi.

Program, öğrencilerin Mevlana Celalettin-i Rumî ile Şems-i Tebrizî arasındaki ilişkinin konu edildiği ‘Aşkın sırrı’ isimli tiyatro gösterisini sahnelemesinin ardından sona erdi.










Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.