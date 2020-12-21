İHH’dan Suriye’ye 2 tır un yardımı

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından “Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık” sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde hayırseverlerin yardımıyla toplanan 27 ton undan oluşan insani yardım yola çıktı.

Suriye sınırındaki kamplarda yaşam mücadelesi veren insanların sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletebilmek adına harekete geçtiklerini belirten İHH İnsani Yardım Vakfı Elbistan Temsilcisi Yusuf Bolat, “Suriye sınırımızdaki kamplarda yaşayan, kardeşlerimiz için başlattığımız un kampanyasında 27 ton toplandı. Toplanan unları, Suriye sınırına gönderdik. Zorlu kış şartlarında Suriye sınırımızda hayat mücadelesi veren Suriyeli kardeşlerimizin sofrasına bir lokma ekmek bağışlamak için seferber olan tüm bağışçılarımızdan Allah razı olsun. Yardımlarını esirgemeyen tüm Elbistanlı hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.



