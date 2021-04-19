İHH’dan 200 aileye ramazan kumanyası

İHH İnsani Yardım Derneği, Ramazan ayının ilk haftasında Elbistan’da ihtiyaç sahibi 200 aileye kumanya paketlerini ulaştırdı.

İHH İnsani Vakfı Elbistan İlçe Temsilcisi Yusuf Bolat, 250 TL tutarındaki 200 adet kumanya paketlerini, ilçemizde belirlediğimiz ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını söyledi.

Bolat, “Bereket ve yardımlaşma ayı Ramazan'da İHH iyilik kervanı, her yıl olduğu gibi bu yılda hayırsever kardeşlerimizin destekleri ile ihtiyaç sahibi ailelerimize yardım etmeye devam ediyor. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak, bu yıl ülkemiz ile birlikte 50 ülkede ihtiyaç sahiplerine yardımlarımızı ulaştıracağız. Desteklerinizle, ülkemiz ve dünyanın farklı yerlerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşacak kumanya paketleri, aileleri sahur ve iftar sofralarında bir araya getirecek. Bir ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan kumanya paketleri, bölgenin ihtiyaç durumuna göre belirlenen temel gıda maddelerinden oluşuyor” dedi.

İlçe Temsilcisi Yusuf Bolat; “Ramazan ayı boyunca ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımlarınızı ulaştırmanın yanı sıra Ramazan ayı içinde ziyaret edeceğimiz yoksulluk ve fakirliğin pençesinde yaşam mücadelesi veren Moritanya'daki Müslüman kardeşlerimiz için bağış ve desteklerinizi bekliyoruz. Ramazan Ayının rahmet ve bereketini hep birlikte yasamak temennisi ile hemşerilerimizin ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim" şeklinde konuştu.