İHH Elbistan Temsilciliği yetimleri sevindirdi

İHH İnsani Yardım Vakfı Elbistan Temsilciliği, bayram harçlığı dağıttığı yetim çocukların gönüllerine dokundu.

İHH Elbistan İlçe Temsilcisi Başkanı Yusuf Bolat, yetim çocuklara yönelik olarak bir dizi proje sürdürdüklerini söyledi.

Bolat, “İHH İnsani Yardım Vakfı olarak 1992 yılından bu yana yetimlere yönelik olarak çalışmalar yapıyoruz. 13 ülkede 38 yetimhane, 1 eğitim Köyü ve 1 eğitim merkezimiz var. 50 ülkede ve Türkiye’nin 77 şehrinde bulunan 110 bini aşkın yetim çocuğu düzenli olarak destekliyor, ayrıca her yıl 120 ülkedeki 800 bin yetime dönemsel yardım ulaştırıyoruz. İHH Elbistan İlçe Temsilciliği olarak bu Ramazan’da da yetim çocuklarımıza bayram sevinci tattırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bağışçılarımızdan gelen destekler ile memleketimizde yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşarak gönüller arası köprü kurup, yüzlerde sevince vesile olduk. Hayırseverlerimizin emaneti olan yetim hediye çeki ve bayram harçlıklarını ilçemizde belirlediğimiz yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık” dedi.

Bolat, "Çocuklarımıza, yetimlerimize bayramlık sevinci yaşatmak paha biçilemez ve bu vesileyle İlçemizdeki birçok yetim çocuğumuza ulaşarak emanetlerinizi teslim ettik. Hem bayramlık sevinci, hem de pandemi dolayısıyla gezemeyecek olan çocuklarımızı bayram harçlığı ile sevindirdik. İlçemizdeki ve tüm dünyadaki yetim çocuklara sahip çıkmak ve onları sevindirmek adına siz hayırseverlerimizin de desteklerini bekliyor; yetim gülerse dünya güler sloganıyla siz hayırseverlerimizi de bu sevince ortak olmaya davet ediyoruz” çağrısında bulundu.

Yetim çocuklar için ‘Yetim Kumbarası’ projesi başlattıklarını hatırlatan İHH Elbistan İlçe Temsilcisi Yusuf Bolat, “150 TL bayramlık bedeli bağış programımızın yanı sıra ilçe kadın Kollarımız Yetim Birimimizin başlattığı Yetim Kumbarası projesi ile aylık 15 lira gibi küçük bir bağışla, yetimlerimiz için büyük iyilikler yapmayı, birçok yetimin yüzünü güldürmeyi ve onlara sponsorluk desteği vermeyi hedefliyoruz. Bu projeye sadece 15 lira ile düzenli destek vermek isteyenler için oluşturduğumuz "Yetim Kumbarası" gurubuna katılmak, ya da dışarıdan yardımcı olmak için bizimle iletişime geçebilir, ya da direkt banka hesap numaramızdan destekte bulunabilirsiniz” ifadelerini kullandı.