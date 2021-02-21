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İHH Elbistan Kadın Kolları üyelerinden İdlib’e yardım ziyareti

İHH Elbistan ve Kahramanmaraş Kadın Kolları üyeleri, Suriye'nin İdlib kentindeki yetimhaneleri ve kampları ziyaret ederek, hayırseverlerin yapmış oldukları yardımları bu kamplarda yaşayan insanlara ulaştırdılar.

İHH Elbistan Kadın Kolları üyelerinden İdlib’e yardım ziyareti
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İHH Elbistan ve Kahramanmaraş Kadın Kolları üyeleri, İdlib’den kırsala kaçmak zorunda kalan Suriyelilerin için başlatılan "İdlib Acil Yardım Projesi" kapsamında “Rotamız iyilik, yükümüz insanlık” sloganıyla un, battaniye, gıda kolisi, bebek maması, çizme, oyuncak ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım paketlerinin dağıtımını yaptılar. Ayrıca Elbistan İHH temsilciliği olarak Suriye sınırında insanları soğuktan korumak için 42 adet briket ev inşa edildiğini belirttiler.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Azime Okumuş, “Mazlumun dili dini ırkı sorulmaz” şiarıyla çıktığımız bu yolda, halkımızın bize teslim ettiği emanetleri sahiplerine ulaştırmanın hazzını yaşarken, orada tamamen bambaşka bir dünyaya şahit olduk. İHH başta olmak üzere çeşitli STK ve kurumlar aracılığı ile kurulmuş çadır kampları, yetimhaneleri, briket evlerden oluşan yetim köylerini, eğitim-sağlık gibi alanlarda faaliyet gösteren okul ve destek merkezlerini ziyaret etme imkanı bulduk. Yaşam şartlarının imkansızlıklarını görmenin hüznünü yaşadık. İnsanların özellikle çocukların mağduriyet ve ihtiyaçları yoğun bir şekilde devam ediyor. İç savaş nedeniyle İdlib’den kırsal alanlara göç eden mazlum aileler, soğuk kış şartlarından korunmak için yardımlarımızı bekliyor. Şu anda bölgenin en önemli ihtiyaçları; briket ev, yakacak, gıda kolisi, giyim, battaniye, yatak ve anne bebek ihtiyaçları olduğunu belirterek, kışın ayazındaki kardeşlerimizi, soğuktan titreyen çocuklarımızı, yalnız bırakmamak için derneğimiz aracılığı ile bu mazlum coğrafyaya yardım yapabilirsiniz” dedi.






Yerel Manşetler
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İHH Elbistan Kadın Kolları üyelerinden İdlib’e Yardım Ziyareti