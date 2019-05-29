İğdeliler Derneği’nden ziyaret

İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Önat, yönetim kurulu üyesi Yahya Marangoz ve Avrupa Şubesi yöneticilerinden Bahattin Saykın, Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazetesi’ni ziyaret ederek yönetim kurulu üyesi Ökkeş Saatçi ile bir süre görüş alışverişinde bulundu.

Burada bir değerlendirme yapan İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Önat, ramazan ayı dolayısıyla sosyal yardım ve çalışmalara ağırlık verdiklerini söyledi.

İğde’de dikiş-nakış kursu, güreş kursu ve üniversiteye hazırlık kursu açılması yönünde girişimlerinin de olduğunu belirten Başkan Önat, “Mahallemizi daha güzel bir hale getirmek, insanlarımız arasında birlik ve beraberliği artırmak, güçlendirmek için çalışıyoruz. Bu bağlamda da İlçe Kaymakamımız Sayın Özkan Demir bizleri makamında ağırladı. İnşallah Halk Eğitimi Merkezimiz, Gençlik Merkezimizin de desteği ile mahallemizde dikiş-nakış kursu, güreş kursu ve üniversiteye hazırlık kursu açmayı planlıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mahallemize katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Derneğin Avrupa Şube Başkanı Hacı Horuz da, birçok Avrupa ülkesindeki hemşerilerini bir araya getirme çalıştıklarını söyledi.

Gazetelerimizin yönetim kurulu üyesi Ökkeş Saatçi ise, dernek yöneticilerine başarılar diledi.



