İğdeliler Derneği’nden Ramazan kolisi yardımı

Kurulduğu günden bugüne kadar başta İğde Mahallesi olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren birçok sosyal ve kültürel faaliyette ön plana çıkan İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak için hazırlıklarını tamamladı. Yardıma muhtaç insanların iftar sofralarını şenlendirmek ve yüzleri güldürmek amacıyla hazırlanan gıda kolileri, sahiplerine ulaştırıldı.

Gıda kolisi yardımıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri Yahya Marangoz ve Cemal Çimen, dernek olarak mübarek Ramazan ayında her sene olduğu gibi bu sene de ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya gayret gösterdiklerini söylediler.

Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunu belirten Marangoz ve Çimen, “Dernek olarak bu tür yardımlarımız ve ihtiyaç sahibi ailelerimize desteklerimiz yıl boyu periyodik olarak devam ediyor. Ancak, Ramazan ayında yapılan yardımın ayrı bir önemi ve bereketi var. Ramazanın bereketini ihtiyaç sahibi ailelerimize yardım eli uzatarak birlikte paylaşma düşüncesi ile üyelerimizin desteği ile hazırlanan gıda kolilerini ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Mazlumun ve garibin iftar sofrasını şenlendirme gayesi içindeyiz” diye konuştular.

Marangoz ve Çimen, “11 ayın sultanı Ramazan, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve fakiri gözetmenin de vaktidir. Biz de yoksula bayram ve yetime tebessüm olma amacıyla Ramazan kumanyası hazırladık. Ramazanın gönülden gönüle temas olduğu bilinci ile hareket ediyoruz. Kumanyalarımızı, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar götürerek teslim ediyoruz. Destek veren ve katkı sunan herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandılar.