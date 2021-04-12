İğdeliler Derneği’nden Ramazan kolisi yardımı

İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin sofralarını şenlendirmek ve onlara yardım eli uzatmak için hazırlıklarını tamamladı. Yıl içerisinde birçok farklı sosyal yardım organizasyonuna imza atan İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ramazan ayında yüzleri güldürmek amacıyla hazırlanan gıda kolileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Gıda kolisi yardımıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği basın sözcüsü Yahya Marangoz ve Cemal Çimen, dernek olarak mübarek Ramazan ayında her sene olduğu gibi bu sene de ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunu belirten Marangoz, “Dernek olarak bu tür yardımlarımız ve ihtiyaç sahibi ailelerimize desteklerimiz yıl boyu periyodik olarak devam ediyor. Ancak, Ramazan ayında yapılan yardımın ayrı bir önemi ve bereketi var. Ramazanın bereketini ihtiyaç sahibi ailelerimize yardım eli uzatarak birlikte paylaşma düşüncesi ile üyelerimizin desteği ile hazırlanan gıda kolilerini ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Mazlumun ve garibin iftar sofrasını şenlendirme gayesi içindeyiz. 11 ayın sultanı Ramazan, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve fakiri gözetmenin de vaktidir. Kumanyalarımızı, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar götürerek teslim ediyoruz. Destek veren ve katkı sunan herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.