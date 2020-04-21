İğdeliler Derneği’nden polislere tatlı ikramı

İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri Ramazan Çelik ve Yahya Marangoz, koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında denetim yapan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis ekiplerine tatlı ikramında bulundu.

Koronavirüs salgını kapsamında 24 saat özveri ile görev yapan polislere teşekkür eden Çelik ve Marangoz, “İlçemizde asayişin sağlanması noktasında büyük çaba gösteren polislerimiz, koronavirüs salgını nedeniyle de birçok özel çalışmaya imza atıyor. Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasında, sosyal yardımların dağıtılmasında ve koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasında hep ön safta yer alıyorlar. Bizlerin sağlığı için kutsal bir görev üstleniyorlar. Biz de polislerimize olan minnettarlığımızı tatlı ikram ederek göstermek istedik. Sağ olsunlar, var olsunlar” diye konuştular.

Ekipler de dernek yöneticilerine nezaketlerinden dolayı teşekkür ettiler.