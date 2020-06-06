İğdeliler Derneği’nden HEM’e teşekkür ziyareti

İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin girişimleri ile başta mahalle halkının ihtiyacını karşılamak üzere 2 bin 500 adet tıbbi maske üretildi. Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’nin (HEM) desteği ile mahalle açılan dikiş nakış kursundaki makinelerin başına geçen gönüllü kadınlar, kısa sürede maske üretimini tamamladı. HEM usta öğreticisi de gönüllü kadınlara maske üretiminde destek oldu. Dernek Başkanı Mehmet Önat ve Dernek Sözcüsü Yahya Marangoz, bu anlamlı çalışmanın her aşamasında kendilerine katkı sunan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Faruk Doğan’ı ziyaret etti.

Doğan’a katkılarından dolayı çiçek takdim eden Başkan Önat, “Bölgemizde bir ilk imza atarak mahallemizde gönüllü kadınlarımız tıbbi maske üretti. Bu maskelerin üretilmesinde bizlere Halk Eğitimi Merkezimizin büyük katkısı var. Yer ve makine desteğinin yanı sıra görevlendirilen usta öğreticimiz de gönüllü kadınlarımıza maskenin nasıl dikileceği konusunda elinden gelen çabayı gösterdi. Biz de kendilerine teşekkür etmek için bu ziyareti gerçekleştirdik. Müdürümüz Sayın Faruk Doğan, mahallemizdeki bu tür çalışmalarda her zaman bizlerin yanında oldu. Kendisine ve HEM görevlilerine mahallemiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Faruk Doğan da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, benzeri çalışmalarda tüm Elbistan halkının yanında olacaklarının altını çizdi.



