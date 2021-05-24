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İğdeliler Derneği’nden Cebeloğlu’na ziyaret

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Saim Cebeloğlu’nu makamında ziyaret etti.

İğdeliler Derneği’nden Cebeloğlu’na ziyaret
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Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Saim Cebeloğlu, İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimini misafir etti. Derneğin basın sözcüsü Yahya Marangoz, ziyarette Cebeloğlu’na yaptıkları çalışmalar ve dernek faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi verdi.

Cebeloğlu ve teşkilatta görevli tüm polislere başarılar dileyen derneğin basın sözcüsü Yahya Marangoz, “Sayın müdürümüze misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. İlimiz genelinde polisimizin yaptığı çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Asayişin sağlanmasında, vatandaşın can ve mal güvenliğinin temininde 24 saat görev başında olan polislerimize kolaylıklar diliyoruz. Pandemi sürecindeki çalışmaları da ayrıca çok önemli. İlimizin huzurunun tesisinde mesai mevhumu gözetmede çalışan başta İl Emniyet Müdürümüz Sayın Saim Cebeloğlu olmak üzere tüm teşkilat mensuplarına başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Saim Cebeloğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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İğdeliler Derneğinden Cebeloğluna Ziyaret