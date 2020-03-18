İğdeliler Derneği’nden akülü tekerlekli sandalye hediyesi

Pazarcık’ta ikamet eden 26 yaşındaki Ayhan Küpeli’nin akülü tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğunu öğrenen İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Almanya Şube Başkanı H. Ahmet Horuz, durumu derneğin merkez yönetimi ile konuyu istişare ettikten sonra engelli gencin yaşamını daha kolay sürdürmesi için gereken akülü sandalyeyi temin etti. Dernek başkanı Mehmet Önat, derneğin Almanya şube başkanı H. Ahmet Horuz, yönetim kurulu üyesi Yahya Marangoz ve İğde Mahalle Muhtarı Hüseyin Günay’la birlikte temin edilen akülü elektrikli sandalyeyi, halasının evinde yaşayan Ayhan Küpeli isimli engelli gence hediye etti. Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Küpeli’nin yüzünü güldüren İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne teşekkür etti. Başkan Yılmazcan, dernek yönetimine Türk bayrağı işlemeli dokuma hediye etti.

Dernek olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı önemsediklerini belirten Başkan Mehmet Önat ve Almanya şube başkanı H. Ahmet Horuz, “Pazarcık’ta ikamet eden engelli kardeşimiz Ayhan Küpeli’nin tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğunu öğrenmiştik. Kardeşimizin hayatına bir nebze olsun katkı sunmak için hemen gerekli girişimlerde bulunarak akülü tekerlekli sandalyeyi temin ettik. Hayırlı olsun” diye konuştular.

Gencin halası Ayfer Küpeli de, “Bu sandalyenin gelmesiyle yeğenimin günlük yaşamı çok kolaylaşacak. Dışarıda bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan gezebilecek. Emeği geçenlerden ve destek olanlardan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.





