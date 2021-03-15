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İğdeliler Derneği’nden 14 Mart ziyareti

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki ziyaret programında doktorlara ve personellere karanfil hediye etti.

İğdeliler Derneği’nden 14 Mart ziyareti
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İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Önat , yönetim kurulu üyesi Salim Çam ile  derneğin basın sözcüsü Yahya Marangoz, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Elbistan Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek doktorlar ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlayıp görevlerinde başarılar diledi. Dernek yöneticileri, Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım, Başhekim Yardımcısı Sadi Velioğlu ile doktorlar ve hastane çalışanlarına günün anısına karanfil hediye etti.

Ziyarette bir değerlendirme yapan İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği basın sözcüsü Yahya Marangoz, özellikle pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının değerlerinin bir kez daha anlaşıldığını, ülke olarak kendilerine çok şey borçlu olduklarını söyledi.

Marangoz, “Bizlerin ve sevdiklerimizin sağlığı için gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışarak kahramanlık örneği gösteren doktorlarımıza ve her kademedeki sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Her koşulda insanımızın ve insanlığın sağlığı için büyük bir fedakarlık ve özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Özellikle koronavirüsle mücadelede ön safta yer alan sağlık ordumuzun fedakâr mensuplarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, hayatını kaybeden sağlıkçılarımıza Allah´tan rahmet diliyoruz” dedi.

Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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İğdeliler Derneğinden 14 Mart Ziyareti