İğdeliler Derneği’nde genel kurul heyecanı

2017 yılında kurulan ve ilçedeki en aktif derneklerinden biri olan İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde genel kurul heyecanı yaşandı.

Kurulduğu günden bugüne kadar, başta İğde Mahallesi olmak üzere ilçe genelindeki sosyal sorumluluk projeleri ile öne çıkan derneğin genel kurulu, mevcut başkan Mehmet Önat’ın adaylığında gerçekleştirildi. Genel kurul sonrasında derneğin yeni yönetimi, Ramazan Çelik, Ali Alpay, Veli Karpınar, Şener Karadağ, Yahya Marangoz ve Mahmut Marsak olarak belirlendi.

Genel kurul sonrasında değerlendirme yapan Başkan Mehmet Önat, kendilerine gösterilen bu güvene layık olmaya çalışacaklarını söyledi.

Bir tabela derneği olmadıklarını,4 yıl boyunca yaptıkları çalışmalarla ispatladıklarını belirten Başkan Önat, “4 yıldır, başta yardım kampanyaları olmak üzere birçok sosyal sorumluluk projesinde yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. İğde Mahallesi başta olmak üzere ilçemizin birçok noktasında yürekleri ısıtacak yardımlaşma kampanyalarına, mahallemizin güzelleşmesi adına birçok çalışmaya imza attık. Bir tabela derneğinden öte duruşumuzla, alan el ile veren el arasında köprü vazifesi görmeye çalıştık. Mahallemizin birçok sorunuyla ilgili aktif rol üstlenerek çözümü noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik. Bundan sonra da bu doğrultuda görev yapmaya devam edeceğiz. Bizlere gösterilen güvenden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Genel kurulumuz inşallah hayırlara vesile olur” şeklinde konuştu.

Genel kurula, Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Saadet Partisi Elbistan İlçe Başkanı Sami Polat’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.