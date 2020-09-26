İğde ve Kalealtı’ndaki pancar çiftçisini sevindiren açıklama

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Önat ile dernek sözcüsü Yahya Marangoz, Mutlucan Şeker A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Mutlu’yu ziyaret ederek, çiftçilerin sorunları ve taleplerine ilişkin bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaretin ana gündem maddelerini, İğde ve Kalealtı mahallelerinde ekilen pancarın fabrikaya taşınması ve çiftçilerin sulama birliğine olan borçlarının ödenmesi oluşturdu.

Mutlucan Şeker A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Mutlu, sosyal medyadan da canlı yayınlanan değerlendirmesinde pancar çiftçisini sevindirecek cümleler kullandı.

9 bin dönüm araziden sökülecek 100 bin ton pancarın kamyonlarla fabrikaya taşınacağını bildiren Mutlu, “2020 pancar fiyatları açıklanmadı. Küspe bedelini daha yüksek veriyoruz. Devlet şeker fabrikalarında 10 tonda 2 ton için 160 lira küspe bedeli alıyorlar. Biz ise 10 ton karşılığında eline 220-230 TL para geçiyor. Bu sene çiftçinin tarlasından sökümü yapacağız. 9 bin dönüm arazi. Pancarını yığacağız 100 bin ton pancarı, kamyonlarla fabrikamıza getireceğiz. Bu sayede çiftçimiz kantarda sıra beklemeden 2 saat içinde fabrikadan geri dönme şansını yakalamış oldu. Şuana kadar 25 bin ton ürün aldık. Hiçbir çiftçimiz fabrikada sıra beklemiyor” şeklinde konuştu.

Bu yıl faaliyete geçen sulama birliğinden su kullanan pancar çiftçisinin borçlarını da 7.ay itibariyle ödediklerini ve çiftçiden şubat ayında tahsil edileceğini kaydeden Mutlu, “Bize pancar eken çiftçilerimizin su parasını, şirket 7.ayda sulama birliğine ödeyerek çiftçilerden şubat ayındaki pancar ödeme bedelinden kesecek. Bu sayede sulama birliği kullanılan su bedeline yüzde 12,5 indirim yapacak. Bu da çiftçilerimizin cebinden para çıkmayacak hem de diğer çeşit ürün ekenlerden daha ucuza kullanmış olacak. Kalealtı ve İğde bölgelerinde su parası derdi kalmayacak. Gübre, tohum, ilaç, avans, taşıma bedeli ve suyu da üstümüze aldık. Çiftçi pancar ektiği takdirde cebinden para harcamadan sezonu bitirecek. 2.pompanın açılmasıyla birlikte bölgede ne sulanan alan ne kadar artarsa daha fazla ürün üretmiş olursunuz hem çiftçinin geliri artar hem de ülkemiz kazanmış olur” ifadelerini kullandı.

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Önat ve dernek sözcüsü Yahya Marangoz da, çiftçiyi sevindiren uygulamaların hayırlı olması temennisinde bulunarak Mutlucan Şeker A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Mutu’ya teşekkür etti.