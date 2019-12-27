İğde Mahallesi’ndeki kütüphane, Elbistan Belediyesi’ne devredildi

İlçeye bağlı İğde Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl mahalle halkının ve gurbetçilerin imece usulüyle yaptırdıkları Aşık Sefil Ali Çimani Kütüphanesi, Elbistan Belediyesi’ne devredildi. Kütüphanenin açılmasında çaba gösteren İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Önat ile yönetim kurulu üyeleri, devirle ilgili olarak Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’le bir araya geldi. Yapılan görüşme sonrasında devir işlemlerinin yapılması kararlaştırıldı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, özellikle öğrencilerin ve mahalle halkının kütüphaneden etkin bir şekilde yararlanabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapacaklarını söyledi.

İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Önat ise, Başkan Gürbüz’e duyarlılığından dolayı teşekkür etti.