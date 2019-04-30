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İğde Mahallesi’nde sümüklüböcekler için ilaçlama yapılıyor

Elbistan’a bağlı İğde Mahallesi’nde birçok evde görülen sümüklüböcekler için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü ekiplerine ilaçlama çalışması başlatıldı.

İğde Mahallesi’nde sümüklüböcekler için ilaçlama yapılıyor

İğde Mahallesi’nde yağışların ardından ortaya çıkan sümüklüböcekler, vatandaşların kâbusu oldu. Birçok evde her köşeden çıkan sümüklüböceklere karşı kendi imkânları ile mücadele etmeye çalışan mahalle sakinleri, bunda başarılı olamadı. Sümüklüböceklerden kurtulmak için tuz dâhil birçok yöntemi seçen mahalle sakinleri, hayvanların üremesine engel olamayınca Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne başvurdu. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri, mahalleye giderek sümüklüböceklerin görüldüğü evler ve çevresinde ilaçlama çalışması yaptı.

Vatandaşlar ise, ilaçlama çalışmasından dolayı Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.







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Abc 3 hafta önce

Sal tavukları yesin ne ilacı

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