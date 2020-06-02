İğde Mahallesi’nde gönüllü kadınlar maske üretiyor

İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, mahalle halkı başta olmak üzere vatandaşlara maske desteğinde bulunmak için harekete geçti. Temin edilen kumaşlardan maske üretmek için de mahallede yaşayan 10 kadın gönüllü oldu. Usta öğretici nezaretinde dikiş nakış kursundaki makinelerin başına geçen gönüllü kadınlar, kolları sıvayarak maske üretimine başladı.

İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sözcüsü Yahya Marangoz, toplamda 2 bin 500 tıbbi maske üretip başta mahalle halkı olmak üzere vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtacaklarını söyledi.

Maske üretim projesinde, mahallede yaşayan kadınlar gönüllü olarak çalıştığını belirten Marangoz, “Usta öğreticimiz eşliğinde üretilen ve ücretsiz olarak dağıtım yapılacak maskeleri, mahalledeki vatandaşların ihtiyacını karşıladıktan sonra ilçe merkezinde de dağıtmayı planlıyoruz” dedi.

Marangoz, “Maske üretim projemizde mahallemizde yaşayan kadınlar gönüllü olarak çalışıyor. Kurs öğreticimiz önce kadınlara maske üretmeyi öğretti ve ardından artık ile maske üretimine başladık. Mahallemizdeki dikiş-nakış kursu olarak kullanılan yerde üretim yapıyoruz. Maske yapımında çalışan 10 mahalleli kadın var. Hepsi de bu iş için gönüllü oldu. Ellerine ve emeklerine sağlık. Hocamıza ve gönüllü olan mahalleli kadınlara teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kovid-19 salgınında maske kullanmanın çok önemli olduğunu anımsatan Marangoz, “Kovid-19 salgınında sağlığımızı korumak için birinci öncelik maske takmak. Biz de dernek olarak bu bilinçle hareket ediyoruz. Mahalle halkımızın bu salgından en az şekilde etkilenmesini planlıyoruz. Gönüllü kadınlarımızın ürettiği maskeleri, vatandaşlarımıza dağıtmaya başladık. Hayırlı bir iş yapıyoruz. Maske üretimi noktasında bizlere desteklerini esirgemeyen Elbistan Belediye Başkanı Sayın Mehmet Gürbüz’e, Nurhak Kaymakamı Sayın Cihat Koç’a ve Kuzey İlçeler Daire Başkanı Sayın Halis Yiğitoğlu’na teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Maske üretimi için gönüllü olan kadınlar da, “Sağ olsun hocamız bize maskenin nasıl dikileceğini üretti. Mahalle halkımızın sağlığını korumak için bu işe gönüllü olduk. İlk gün 500 maske ürettik. Kısa sürede üretimi tamamlayacağız. Virüs belasından kurtulmak için maske takmak şart. Biz de bu çorbada bir tuzumuz olsun istedik. Allah, salgın belasını mahallemizden ve ülkemizden tez zamanda uzaklaştırsın” diye konuştular.















