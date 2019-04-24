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İftar sofralarına kardeşlik ve sevgi ulaştıracaklar

Elbistan Gençlik Merkezi, ‘Bir Kap Yemek, Bir Gönül’ adlı proje ile Ramazan ayında hayırsever vatandaşların evlerinde hazırlayacakları iftar yemeğini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak.

İftar sofralarına kardeşlik ve sevgi ulaştıracaklar

Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, sefer tasını yemekle, yürekleri de sevgiyle doldurmak için başlatılan proje ile ilgili olarak, “Buharı üstünde sıcak bir çorba, sevgiyle pişirilmiş aş, hamuru kardeşlikle yoğrulmuş ekmek ve paylaştıkça çoğalan iftar sevincine ortak olacağız” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2019 yılını Gönüllülük Yılı olarak ilan etti. Bu çevrede yaklaşan Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin iftar sofralarını şenlendirmek için harekete geçen Elbistan Gençlik Merkezi, ‘Bir Kap Yemek, Bir Gönül’ projesiyle her gün 5 aileye, hayırsever vatandaşların kendileri için hazırladıkları iftar menülerini ulaştıracak. Proje kapsamında kampanyaya katılmak isteyen hayırsever vatandaşlara 1 gün öncesinden sefer tası dağıtılacak. Evlerde hazırlanan iftar menüleri, tekrar gönüllü gençler tarafından alınarak, ihtiyaç sahibi ailelerin iftar sofralarına ulaştırılacak.

Proje ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, ‘Dünyanın en büyük iftar sofrasını gönüllerde kuralım’ diyerek, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 2019 yılında başlatmış olduğu Gönüllülük yılı münasebetiyle Ramazan ayında yardımsever vatandaşlarımızın hazırlayacağı iftar menülerini sefer taslarına bırakarak ihtiyaç sahibi ailelere gönüllü gençlerimizle ulaştıracağız. "Bir Kap Yemek Bir Gönül" sloganıyla her gün beş ailenin iftar yemeğini karşılayarak veren el ile alan el arasında köprü kuracağız. Bir gün öncesinden dağıtacağımız sefer taslarını yardımsever vatandaşlarımız evde pişirdiği yemeği gönüllü gençlerimiz aracılığıyla daha önceden belirlediğimiz ailelere ulaştıracağız. Bu vesile ile rahmet bereket ve yardımlaşma ayı olan Ramazan-ı Şerifin gençlerimiz tarafından daha iyi anlaşılmasını ve iyilik kavramının gençlerimiz tarafından yaparak yaşayarak öğrenmelerini amaç ediniyoruz. Bu hayra ortak olmak isteyen vatandaşlarımızı Elbistan Gençlik Merkezine bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının bereket, kardeşlik ve yardımlaşma ayı olduğunu belirten Yılmaz, “Ramazan ayı, gönül iklimini gülistana çevirir. İnşallah biz de hayırsever kardeşlerimiz aracılığı ile Ramazan’ın bereketiyle evler donatacağız. İnsanları yeniden kardeş kılacak, kalpleri birbirine bağlayacak bu mübarek ayda sofralarımızı paylaşacağız, birbirimizle daha sıkı bir dayanışma içinde olacağız” diye konuştu.

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Fatih 4 hafta önce

Veren le alanı buluşturup gazeteci de gelsin, görüntü alsın ,daha iyilik yapmış olursunuz .... Reklamsız. Olmaz

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HACIMURAT 4 hafta önce

BU PROJE, ÖNCE YAKINI GÖZETELİM ANLAYIŞINI VEYA KOMŞULUK ANLAYIŞINI,DEĞERİNİ SEKTEYE UĞRATIR..

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Seval türk 4 hafta önce

Elbistan Gençlik merkezini kutlarım özellikle müdürü ve lider kardeşlerimizi ellerinden geleni yapıyorlar Allah razı olsun

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Ayşe 4 hafta önce

Güzel proje ,bardağın dolu tarafına bakmak gerek,sofralarımızda en az on çeşit yemekle birbirimize sunumlar yerine ,olmayan sofralara çeşitlilik eklemek gerek,tabikii duyuru yapılacak ki insanlar yardım da bulunabilsin.Yardımlaşma dayanışma her zaman güzeldir.

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