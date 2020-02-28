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İdlib’den Kahramanmaraş’a 2 acı haber

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonrası 33 Mehmetçiğimiz şehit olurken 32 askerimiz de yaralandı. Hain saldırıda şehit olan askerlerimizden 2’sinin Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

İdlib’den Kahramanmaraş’a 2 acı haber
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Tüm ülkeyi yasa boğan hain saldırıda, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki piyade uzman onbaşı Ahmet Saygılı ile Onikişubat ilçesi nüfusuna kayıtlı piyade astsubay kıdemli çavuş Akif Akçadağ (29) şehit oldu. İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın (23) Kahramanmaraş'taki evine şahadet haberi ulaştı.

Şehidin Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'ndeki baba evine gelen Kaymakam Gürbüz Saltaş, Türkoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mete Pekmez, şahadet haberini anne Ayşe ve baba Hüseyin Saygılı'ya verdi. Acı haberle birlikte yasa boğulan şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti. Saygılı ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.

Şehit Saygılı'nın 3 kardeşinin de Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak çeşitli yerlerde görev yaptığı öğrenildi.



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