İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş için ilk tören Hatay’da düzenlendi. Şehidin naaşı, askeri uçakla Kahramanmaraş'a getirildi. Şehidi havaalanında baba Ali Baykuş, anne Zeynep Bakkuş, eşi Ayşe Baykuş, kardeşleri Onur ve Furkan Emre Baykuş ile Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kurum amirleri ve vatandaşlar karşıladı. Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından uçaktan indirildiği sırada anne Zeynep Baykuş asker selamı verdi. Ağzından, ‘Kimseye meydan vermeyeceğiz, bir ölür bin doğarız kuzum" cümlesi dökülen anne Zeynep Baykuş, “Şehitler ölmez vatan bölünmez. Şehidim ölmedi benim. Ben şehit anası oldum" diyerek, oğlunun tabutunun arkasında cenaze aracına gitti.

Şehit Baykuş'un Türk bayrağına sarılı tabutu Kahramanmaraş Havalimanı'ndan alınarak konvoy halinde merkez Onikişubat ilçesine bağlı Hacı Mustafa Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, cenaze namazının kılınacağı mahalle mezarlığına getirildi. Burada törene katılanlar, şehidin babası Ali ve annesi Zeynep ile eşi Ayşe Baykuş'a taziyelerini bildirdi.

Şehidin tabutuna sarılan anne Zeynep Baykuş, "Şehidim, oğlum. Güle güle git canım oğlum. Hakkım helal olsun sana. Yiğidim. Şehitler ölmez vatan bölünmez" diyerek gözyaşı döktü.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6. Mekanize Piyade ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.



