Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan Mehmetçiklerin sayısı 22'ye yükseldi.
İdlib'den kara haber: 22 Mehmetçik şehit oldu
Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan Mehmetçiklerin sayısı 22'ye yükseldi.
28 Şubat 2020 Cuma 00:33
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