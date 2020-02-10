İdlib'den Kahramanmaraş’a bir acı haber daha

Suriye ordusunun İdlib’in kuzeyindeki yoğun topçu atışı sonucu 5 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, İdlib’deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı. MSB tarafından yapılan açıklamada, “Hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınarak tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır” denildi.



Milli Savunma Bakanlığı tarafından 5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası yapılan açıklamada "İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından yapılan son saldırılar sonrası angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edilmiştir. Şu ana kadar bölgede tespit edilen 115 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre 101 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 3 tank ve 2 top/havan mevziinin tahrip edildiği, ayrıca 1 helikopterin isabet aldığı öğrenilmiştir" ifadeleri kullanıldı.