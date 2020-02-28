İdlib'den acı haber: 9 Mehmetçiğimiz şehit oldu Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 9 askerimiz şehit oldu.

Valisi Rahmi Doğan, İdlib' de rejim unsurlarınca Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliğine düzenlenen hava saldırısında 9 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu açıkladı.

Ağır yaralı Mehmetçiklerimizin olduğunu da dile getiren Vali Doğan yaptığı açıklamada, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor. Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacı yoktur." dedi.