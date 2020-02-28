İdlib'den acı haber: 9 Mehmetçiğimiz şehit oldu

Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de rejim unsurlarınca Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliğine düzenlenen hava saldırısında 9 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu açıkladı.
Ağır yaralı Mehmetçiklerimizin olduğunu da dile getiren Vali Doğan yaptığı açıklamada, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor. Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacı yoktur." dedi.
Ağır yaralı Mehmetçiklerimizin olduğunu da dile getiren Vali Doğan yaptığı açıklamada, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor. Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacı yoktur." dedi.