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İdlib'den acı haber: 9 Mehmetçiğimiz şehit oldu

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 9 askerimiz şehit oldu.

İdlib'den acı haber: 9 Mehmetçiğimiz şehit oldu
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 Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de rejim unsurlarınca Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliğine düzenlenen hava saldırısında 9 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu açıkladı.
Ağır yaralı Mehmetçiklerimizin olduğunu da dile getiren Vali Doğan yaptığı açıklamada, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor. Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacı yoktur." dedi.

Yerel Manşetler
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