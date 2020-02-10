İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 Mehmetçik şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerimizin şehit olduğunu, 5 askerimizin de yaralandığını duyurdu.

İdlib'in kuzeyindeki saldırıda 5 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz de yaralandı. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden bir açıklama geldi.

Açıklamada şöyle denildi:

"İdlib'de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğimizi sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından 10 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."