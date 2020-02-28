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İdlib'de hain saldırı: 33 şehit, 32 yaralı

Suriye’nin İdlib kentinde alçak saldırı sonrasında şehit olan Mehmetçiklerin sayısı 33’e yükseldi. Hatay Valisi Rahmi Doğan: "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur, yaralı askerlerimizin hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı.

İdlib'de hain saldırı: 33 şehit, 32 yaralı
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Suriye’nin İdlib kentinde alçak saldırı sonrasında şehit olan Mehmetçiklerin sayısı 33’e yükseldi. Hatay Valisi Rahmi Doğan: "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur, yaralı askerlerimizin hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün İdlib'de TSK mensuplarına karşı yapılan saldırı sonucu 29 Mehmetçiğimiz şehit oldu, diye paylaşmıştık. Ağır yaralılarımızın olduğunu ifade etmiştik. Ağır yaralı olan askerlerimizden 4 tane Mehmetçiğimiz daha şehit olmuştur. Hava saldırı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Diğer yaralılarımızın tedavileri devam etmektedir. Şuan itibariyle 32 yaralımız var ve bu yaralı askerlerimizin hiçbirinin hayati tehlikesinin olmadığını söyleyebilirim. Bu yaralılarımızın bütün tedavileri sağlık personelimiz tarafından yerine getirilmektedir” dedi.

 

Rejim hedefleri vuruluyor

 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldikleri Suriye sınırının sıfır noktasında, İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare ediyor.

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Güvenlik Zirvesi" sonrasında, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Suriye sınırına gitti.

İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geçen Akar, son duruma ilişkin 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan brifing aldı, talimatlar verdi.


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abdulcebbar 5 saat önce

suriye yerle bir edilmeli artık

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ayşe 2 saat önce

Suriye başımıza bela oldu kaç çocuk yetim kaldı boynu bükük kaldı anaların yüreği yandı Allahım sen askerlerimizi polislerimizi koru

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