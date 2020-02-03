İdlib'de 4 askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz yaralı

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen Rejim unsurları tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1'i ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

İdlib’de rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen bu hain saldırı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye bu saldırının cevabını da misliyle vermiş durumda. Kalleş saldırıda şehit olan 4 askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye önceki saldırılarda olduğu gibi bu saldırının da karşılığını misliyle vermiştir, vermeye de devam ediyor. Operasyonlarımızı sürdürmeye kararlıyız. Ülkemizin, milletimizin ve İdlibli kardeşlerimizin güvenliğini temini için yürüttüğümüz operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız. Bu tarz alçak saldırılarla Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaklardır" dedi.

Erdoğan, "Şu anda zaten hareket devam ediyor. 40'a yakın nokta hedefte. İlk belirlemelere göre 30-35 civarında karşı tarafta etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Fakat durmak yok aynı şekilde operasyon devam etmektedir. Rus yetkili makamlara da burada muhatabımız siz değilsiniz tamamıyla rejimdir. Bizim önümüzü kesme gibi bir durum söz konusu olmasın. Biz bir taraftan şehit verirken bunlara sessiz kalmamız mümkün değil. Hesabını sormaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.