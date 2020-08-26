İçmeler’de değişim sürüyor

Ekinözü’ne sağlık turizmi için gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamak istediklerini belirten Belediye Başkanı Bilal Eker, Şifalı sularıyla meşhur Ekinözü İçmelerinde yapılan meydan düzenleme çalışmalarının ardından tadilat ve tamirat ihtiyacı duyulan çeşme ve şadırvanlarda çalışmalar sürüyor” dedi.

İçmeler’in çehresini değiştirecek çalışmalarla sağlık turizmi için kente gelen misafirlerini en iyi şekilde ağırlamayı amaçladıklarını kaydeden Başkan Eker, çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Eker, “KMBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, zamanla tahrip olan çeşme ve şadırvanlarda çalışma başlattı. İçmelerimizdeki şadırvan kubbesi kurşunla, yer ve duvarlar ise bazaltla yeniden kaplanıyor. Diğer tadilat ve tamirat çalışmaları da son hızla devam ediyor. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte İçmelerimizi şehir içi ve şehir dışından sıhhat bulmak amacıyla gelen herkesin sağlıklı, temiz ve kullanışlı bir şekilde yeniden istifade edilmesi sağlanacak” şeklinde konuştu.











