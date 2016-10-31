İçme suyundan 2 bin 371 numune alındı

Kahramanmaraş İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Yener, il genelindeki içme sularının bakteriyolojik ve klor ölçümü kontrolü amacıyla yıl içerisinde toplam 2 bin 371 numune alındığını belirterek, şuan için herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını söyledi.

5216 sayılı Büyükşehir Kanununa göre, il genelinde temiz ve güvenli içme ve kullanma suyunu sağlama görevinin Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olduğunu belirten Yener, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince bakteriyolojik ve bakiye klor ölçümü noktasında denetimler amacıyla, 2016 yılı içerisinde 2 bin 371 numune aldıklarını ifade etti.

Yener, yaptığı açıklamada, “Yerleşim yerlerine sağlıklı, temiz ve güvenli içme-kullanma suyu temin edilmesi 5216 sayılı Büyükşehir Kanununa göre büyükşehir sorumludur. Kahramanmaraş ilimiz genelinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince bu yıl içinde 509 denetim numunesi (bakteriyolojik), bin 862 kontrol numunesi (bakiye klor ölçümü) alınmıştır. Yapılan bu kontrollerin neticesi ilgili kurumlarla paylaşılmaktadır. İlimiz genelinde yapılan bu kontroller sonucuna göre şu anda bakteriyolojik ve bakiye klor ölçümlerinde herhangi bir anormallik tespit edilmemiştir. Çeşmeden akan suları vatandaşlarımız içme ve kullanma suyu olarak kullanmalarında sakınca bulunmamaktadır. Hastanelere başvurular incelendiğinde, su ile bulaşan hastalıklar da anormal bir durum ve artış tespit edilmemiştir. Herhangi bir olumsuz durumda resmi makamlarca yapılacak açıklamalara riayet edilmesini belirtir, bu vesileyle vatandaşlarımızın genel hijyen kurallarına uyması ve herhangi bir rahatsızlıkta öncelikle aile hekimlerine müracaat etmesini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.