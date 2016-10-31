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İçme suyundan 2 bin 371 numune alındı

Kahramanmaraş İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Yener, il genelindeki içme sularının bakteriyolojik ve klor ölçümü kontrolü amacıyla yıl içerisinde toplam 2 bin 371 numune alındığını belirterek, şuan için herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını söyledi.

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İçme suyundan 2 bin 371 numune alındı

            Kahramanmaraş İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Yener, il genelindeki içme sularının bakteriyolojik ve klor ölçümü kontrolü amacıyla yıl içerisinde toplam 2 bin 371 numune alındığını belirterek, şuan için herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını söyledi.

            5216 sayılı Büyükşehir Kanununa göre, il genelinde temiz ve güvenli içme ve kullanma suyunu sağlama görevinin Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olduğunu belirten Yener, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince bakteriyolojik ve bakiye klor ölçümü noktasında denetimler amacıyla, 2016 yılı içerisinde 2 bin 371 numune aldıklarını ifade etti.

            Yener, yaptığı açıklamada, “Yerleşim yerlerine sağlıklı, temiz ve güvenli içme-kullanma suyu temin edilmesi 5216 sayılı Büyükşehir Kanununa göre büyükşehir sorumludur. Kahramanmaraş ilimiz genelinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince bu yıl içinde 509 denetim numunesi (bakteriyolojik), bin 862 kontrol numunesi (bakiye klor ölçümü) alınmıştır. Yapılan bu kontrollerin neticesi ilgili kurumlarla paylaşılmaktadır. İlimiz genelinde yapılan bu kontroller sonucuna göre şu anda bakteriyolojik ve bakiye klor ölçümlerinde herhangi bir anormallik tespit edilmemiştir. Çeşmeden akan suları vatandaşlarımız içme ve kullanma suyu olarak kullanmalarında sakınca bulunmamaktadır. Hastanelere başvurular incelendiğinde, su ile bulaşan hastalıklar da anormal bir durum ve artış tespit edilmemiştir. Herhangi bir olumsuz durumda resmi makamlarca yapılacak açıklamalara riayet edilmesini belirtir, bu vesileyle vatandaşlarımızın genel hijyen kurallarına uyması ve herhangi bir rahatsızlıkta öncelikle aile hekimlerine müracaat etmesini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

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haki arslan 2 ay önce

2371 numune alarak 80 bin kişi zehirlediniz Allah razı olsun yok 1500 filan numune almış olsaydınız elbistan ovası telef olurdu

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mustafa 2 ay önce

ceyhan nehrine bırakılan pancar pasolarına kim evsel artık raporu verdi.şu anda yine aynı bırakılıyor ceyhana , hadi tahlil edinde avsel artık diye açıklama yapın..elbiistan ile dalga geçiyorsunuz. bir tane yetkili bir bardak su alıp ta bu suyunuzda bişey yok diye içmiyor ki biz de içelim.vebalini kim nerde verecek ALLAH bilir. ben şahsım helal etmiyorum

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vatandaş 2 ay önce

Elbistan'la ilgili bir açıklama yok bunun için lütfen bir açıklama istiyoruz...

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Ali 2 ay önce

Pancarin yikandigi şeker fabrikası nda pis suları çevre kirliliği bakımından hem çevre yi kirletiyor hem sağlığı mızı buna bir an önce yetkili Kişiler el Atsın

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Vatandas 2 ay önce

Oradan gülümseyerek demeç vermek iyi tabi sen o sudan ictinmi

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tugrul 2 ay önce

sayın doktor bey ben sonuca bakarım elbistanda hanesinde hasta olmayan kalmadı numune almanın anlamı ve sonucu birbiriyle uyuşmuyor

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