İçme suyu depoları modernize ediliyor

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, şehir genelindeki içme suyu depolarının bakım onarım çalışmalarına devam ediyor.
2015 yılı sonunda il genelindeki depoların bakım ve onarımının yapılması için başlanılan çalışmalarda yüzde 90 fiziki gerçekleşme sağlandı. Çalışmalarla birlikte içme suyu depolarının güvenliği, korunması, sağlıklı ve temiz su sağlanması hedefleniyor.
KASKİ Genel Müdürlüğü iş kapsamında il genelinde 56 deponun bakım onarım ve modernizasyonunu tamamladı. Çalışmalar şu anda Andırın ilçe merkezindeki 4 depo ve terfi merkezinde devam ediyor.
KASKİ Genel Müdürü Mustafa Uzunlar, konu ile yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
“Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Erkoç önderliğinde, Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin sağlıklı ve kesintisiz içme suyu kullanabilmeleri için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmekteyiz. Su kaynaklarının verimli olarak kullanılabilmesi amacıyla yapmış olduğumuz çalışmalara ek olarak, içme suyunun vatandaşlara dağıtımında büyük işlevleri bulunan içme suyu depolarının modernizasyonu için deponun bakım onarım ihalesini yaparak çalışmalara başladık. Depoların bakımı, çevre ve insan sağlığı açısından büyük önem arz ediyor. Bu gaye ile tüm içme suyu depolarını belli bir standarda getirerek modernize ediyoruz.”