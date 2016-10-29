İçme suyu depoları modernize ediliyor

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, şehir genelindeki içme suyu depolarının bakım onarım çalışmalarına devam ediyor.

2015 yılı sonunda il genelindeki depoların bakım ve onarımının yapılması için başlanılan çalışmalarda yüzde 90 fiziki gerçekleşme sağlandı. Çalışmalarla birlikte içme suyu depolarının güvenliği, korunması, sağlıklı ve temiz su sağlanması hedefleniyor.

KASKİ Genel Müdürlüğü iş kapsamında il genelinde 56 deponun bakım onarım ve modernizasyonunu tamamladı. Çalışmalar şu anda Andırın ilçe merkezindeki 4 depo ve terfi merkezinde devam ediyor.

KASKİ Genel Müdürü Mustafa Uzunlar, konu ile yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: