Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İçme suyu depoları modernize ediliyor

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, şehir genelindeki içme suyu depolarının bakım onarım çalışmalarına devam ediyor.

Bu haber kez okundu.

İçme suyu depoları modernize ediliyor

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, şehir genelindeki içme suyu depolarının bakım onarım çalışmalarına devam ediyor.

2015 yılı sonunda il genelindeki depoların bakım ve onarımının yapılması için başlanılan çalışmalarda yüzde 90 fiziki gerçekleşme sağlandı. Çalışmalarla birlikte içme suyu depolarının güvenliği, korunması, sağlıklı ve temiz su sağlanması hedefleniyor.

KASKİ Genel Müdürlüğü iş kapsamında il genelinde 56 deponun bakım onarım ve modernizasyonunu tamamladı. Çalışmalar şu anda Andırın ilçe merkezindeki 4 depo ve terfi merkezinde devam ediyor.

KASKİ Genel Müdürü Mustafa Uzunlar, konu ile yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Erkoç önderliğinde, Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin sağlıklı ve kesintisiz içme suyu kullanabilmeleri için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmekteyiz. Su kaynaklarının verimli olarak kullanılabilmesi amacıyla yapmış olduğumuz çalışmalara ek olarak, içme suyunun vatandaşlara dağıtımında büyük işlevleri bulunan içme suyu depolarının modernizasyonu için deponun bakım onarım ihalesini yaparak çalışmalara başladık. Depoların bakımı, çevre ve insan sağlığı açısından büyük önem arz ediyor. Bu gaye ile tüm içme suyu depolarını belli bir standarda getirerek modernize ediyoruz.”

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner27

banner29