İçişleri Bakanlığı, Ramazan genelgesi yayımladı

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine "Ramazan Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelge ile koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl Ramazan ayında vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları koronavirüs (Kovid-19) salgın riskini artırabileceği için fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel siparişler iftardan 2 saat önce sonlandırılacak.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede, fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm dünyada hızlı şekilde yükselten koronavirüs (Kovid- 19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının önemli olduğu vurgulandı. Aksi hallerde yoğun olarak kullandığı/kullanabileceği caddelerin kapatılması hususu bu kapsam içerisinde değerlendirilecek.

Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi amacıyla fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımı (yumurtalı, susamlı, katkılı vb. pide) iftardan 2 saat önce sonlandırılacak. İftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edecek. Ramazan ayının huzur ve güven ortamında geçmesi için her il kendi dinamiklerini değerlendirecek ve bu süreç içerisinde oluşması muhtemel yoğunluklar göz önünde bulundurularak il genelinde gerekli güvenlik önlemleri arttırılacak.

Mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanacak. Arife günü ile bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılacak, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecek. Ramazan ayı süresince özellikle cadde/sokaklarda yoğunluk oluşturabilecek tüm unsurlar (seyyar satıcılar, bireysel etkinlikler vb.) ve bunların oluşturabileceği bulaş riski düşünülerek denetimlerin artırılması ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak. Ramazan ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun (gıda, tatlı/iftariyelik satışı) artabileceği göz önünde bulundurularak market ve pazar yerleri başta olmak üzere yoğunluğun artabileceği tüm alanlarda sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin denetimler artırılacak.

Ramazan ayını ve bayramı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik denetimler arttırılacak ve gerekli adli/idari işlemler ivedilikle yapılacak. Alınan kararlara uymayan işyerleri ve vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak.