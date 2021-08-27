İçişleri Bakanlığı'ndan 'okul' genelgesi

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine, '2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri' konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, okul servis araçlarında Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehberler esas alınacak.

Servis şoförleri, rehber personel, öğrenciler, servisle ulaşım sağlayan öğretmen ve çalışanlar, kişisel temizlik kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanacak.

Araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği konulup, araç içinde öğrenciler için tıbbi maske bulundurulacak. Servislerde koltuklara numara verilecek ve oturma listesi oluşturulacak. Bu liste serviste görünür yerde asılı olacak, böylelikle servis kullananların aynı yerde oturması sağlanacak.

Taşımalı eğitimlerde kullanılan araçlar dahil tüm okul servis araçları, şoförleri ve rehber personeline yönelik trafik güvenliği farkındalığının artırılması sağlanacak. 'Okul Servis Araçları Şoförleri ve Rehber Personeline Yönelik Bilgilendirme Eğitimleri', her gruba bir gün olacak şekilde düzenlenecek.

Eğitim kurumlarının açılış tarihleri esas alınarak okul servis araçlarına yönelik denetimler hafta boyunca kesintisiz yapılacak. Eğitim öğretim yılı süresince planlı denetimlere devam edilecek. Okul idareleriyle irtibat kurularak, okul giriş ve çıkış saatlerinde, okul önlerinde, çevresinde ve güzergahlarında gerekli trafik tedbirlerinin alınması için ekip/personel görevlendirilecek.

Öncelik dereceli okullar başta olmak üzere okullarda güvenliğin azami ölçüye çıkarılması, okullarda kurulan güvenlik kameralarının çalışabilirliği kontrol edilecek ve 'Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) entegrasyonu tamamlanacak. Okul çevrelerinde metruk olduğu tespit edilen binalara ilişkin alınacak tedbirler gözden geçirilecek. Hassas olduğu belirlenen okulların bulunduğu yerlerde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele konusu başta olmak üzere açık sigara satışı önlenecek. Okul çevrelerindeki internet kafe ve oyun salonları gibi yerler denetlenecek.