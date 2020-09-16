İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 denetimlerinin sonuçlarını açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan denetim sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, salgın denetim merkezlerince faaliyete başladıkları 22 ağustos 2020 tarihinden bu yana başta izolasyon koşullarına uyum olmak üzere kişiler ve işletmeler için belirlenen kuralların uygulanmasına yönelik olarak 3 milyon 261 bin 120'si valilik/kaymakamlıklarca re'sen uygulanan denetim olmak üzere 3 milyon 373 bin 336 denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Hayat eve sığar (HES) uygulaması veya 112, 155, 156 acil çağrı numaraları üzerinden vatandaşlarımızca bildirilen toplam 116 bin 291 ihbar/şikayetin yüzde 96,5'i olan 112.216'sı kontrol edilmiştir. Bu denetimler sonucunda; 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı, belirlenen kural ya da alınan tedbirlere uymayan 9 bin 974 kişiye idari para cezası uygulanmış; 3 veya daha fazla ihlal kapsamında 178 işletmenin faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştur.

Tüm dünya'da etkisini sürdüren koronavirüs salgınıyla mücadelenin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yürütülebilmesi ve başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere çok yoğun efor sarf eden kamu personelimizin yükünün hafifletilebilmesi için tüm vatandaşlarımız ile işletme sahiplerinin; sağlık bakanlığı koronavirüs bilim kurulunun tavsiyeleri sayın cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarınca alınan tedbirlere/belirlenen kurallara uyulmasının sağlanması son derece önem taşımaktadır.”