Hyranus Et ve Balık Restoranı, törenle hizmete açıldı

Ceyhan Nehri'ne nazır, farklı ambiyansı ve damak lezzetine önem verenlerin mekanı olma parolası ile hizmete başlayan Hyranus Et ve Balık Restoranı, düzenlenen törenle açıldı. Göktürk Caddesi ile Hoca Ahmet Yesevi Caddesi kesişiminde hizmet verecek restoranın açılış programına, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Yıldırım, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Dilek Çevik, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cuma Öztunç, ETSO Başkanı Mustafa Paksoy, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, MHP Ekinözü İlçe Başkanı Hidayet Şakalar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı. Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç’ın yaptığı duanın ardından Hyranus Et ve Balık Restoranı’nın açılış kurdelesi kesildi.

Törende değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, restoran işletmecilerine hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Elbistan Emlak adına Murat Cengiz, Mehmet Taphasan, Mevlüt Arslan ve İhsan Çoban’ın işletmeciliğini yaptığı Hyranus Et ve Balık Restoranı’nda, serpme kahvaltı, alabalık ve deniz balıkları, köfte, eli böğründe, tavuk, ızgara çeşitleri, pide çeşitleri, pizza, hamburger gibi yemek çeşitlerinin yanı sıra özel künefe ve kabak tatlısı ikramları da bulunuyor.

İşletmeciler adına değerlendirme yapan Murat Cengiz, böyle bir restoranı ilçeye kazandırmak dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Deneyimli ustaların ellerinde pişecek yemek çeşitleri ile Elbistan ve çevre ilçelerdeki vatandaşların damaklarını tatlandıracaklarını belirten Cengiz, “Elbistan’a yeni bir marka kazandırdık. Ceyhan Nehri’nin kıyısında açtığımız Hyranus Et ve Balık Restoranımız ile ilçemizdeki lokantacılık sektörüne farklı bir soluk getirmek istiyoruz. Açılışımıza katılarak bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah, başta Elbistan halkı olmak üzere çevre ilçelerimizden gelecek müşterilerimize layık olmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.



