Huzurevindeki yaşlıların saç ve cilt bakımlarını yaptılar

Huzurevinin yaşlı misafirlerine canlı müzik keyfi de yaşatan öğrenciler, onların gönüllerini de almayı ihmal etmedi.

Elbistan Mesleki Eğitim Merkezi’nde, bu yıl ilk kez uygulanan ara tatil programı çerçevesinde özel bir etkinlik düzenlendi. Merkezde berberlik ve kuaförlük eğitimi alan öğrenciler, okul müdürü Hanifi Kaya ile etkinlik sorumluları müdür yardımcıları Ali Çam ile Ömer Güçlü ve kuaförlük bölümü öğretmenleri Figen Kara il Sibel Küçükler’le birlikte Nuri Taphasanoğlu Huzurevi’ni ziyaret etti. Kuaförlük ve berberlik öğrencileri, burada misafir edilen tüm yaşlılara saç kesimi yaptılar. Ayrıca bayanların da cilt bakımını da yapan öğrenciler, ziyareti canlı müzik programı ile sonlandırdılar.

Okul müdürü Hanifi Kaya, etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “2019-2020 eğitim-öğretim döneminin ilk ara tatilinde hem öğrencilerimizin bu süreyi iyi değerlendirmeleri hem de sosyal sorumluluk açısından farkındalık oluşturmak amacıyla Nuri Taphasanoğlu Huzurevi’ni ziyaret ettik. Onların gönüllerini aldık. Öğrencilerimiz, huzurevinde kalan kıymetli büyüklerimizin saç ve cilt bakımlarını yaptı. Büyüklerimizin bizim bugünlere gelmemizde çok önemli emekleri var. Emekleri ödenmez ama biz de bu şekilde onların gönüllerini almak istedik. Ziyaretimizde ayrıca öğrencilerimiz canlı müzik keyfi sundular. Yaşlılarımız da hep birlikte türkü ve şarkılara eşlik ederek güzel bir gün geçirdiler. Mutlu oldular. Bizde onlar adına çok mutluyuz” şeklinde konuştu.



















