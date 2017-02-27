Huzurevindeki yaşlı kadınlara ücretsiz saç bakımı yapıldı

Elbistan Nuri Taphasanoğlu Huzurevi’nde kalan bayanlara, ilçedeki gönüllü bayan kuaförleri tarafından ücretsiz saç ve cilt bakımı yapıldı.

Elbistan’daki gönüllü bayan kuaförleri, Nuri Taphasanoğlu Huzurevi’nde kalan 20 kadına, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde ücretsiz cilt bakımı ve saç kesimi yaptı. Huzurevine ait kuaför salonunda yaşlı kadınların, ilk önce saçları kesildi daha sonra cilt bakımları yapıldı. Yaşlı kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kendilerine sunulan bu hizmetten dolayı kuaförlere teşekkür ettiler.

Nuri Taphasanoğlu Huzurevindeki bu özel hizmetle ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mükremin Alagöz, “İlçemizdeki gönüllü bayan kuaförlerimiz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde huzurevindeki yaşlılarımızın saç kesimini yapıyorlar. Ayrıca saç ve cilt bakımlarını herhangi bir ücret talep etmeden gerçekleştirdiler. Daha önce de aynı şekilde burada kalan yaşlılarımıza hizmet sunmuştuk. Bu çalışma sonrasında onların çok mutlu olduklarını gördük. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur” diye konuştu.