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Huzurevi Derneği yöneticisi Necati Çetin vefat etti

Elbistan Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Emekli Öğretmen Necati Çetin, 71 yaşında vefat etti.

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Huzurevi Derneği yöneticisi Necati Çetin vefat etti

            Elbistan Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Emekli Öğretmen Necati Çetin, 71 yaşında vefat etti.

            İsmetpaşa İlkokulu Müdürü olarak ta görev yapan Necati Çetin, Elbistan’da Huzurevi yaptırılması için, efsane muhtar olarak tanınan merhum Nuri Taphasanoğlu ile birlikte, Huzurevi yaptırma ve Yaşatma Derneği’nde görev almıştı.

            

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Arif BİLGİN 2 ay önce

İnsanları değil neredeyse yürürken yeri incitmemeye çalışan, sakin, nazik, efendiliği ile öne çıkan bir insandı. Kıymetli meslektaşıma yüce Allah'tan rahmet dilerim. RUhu şad, kabri nur ve mekanı cennet olsun.

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Fatih Görür 2 ay önce

Merhum öğretmenime Allahüteala dan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allahüteala Rahmeti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet olsun

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Old tiçır 2 ay önce

Bir güzel insandı.Allah gani ,gani rahmetler eylesin.Ailesine, muallimler camiasına başsağlığı dileriz...

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Murat gül 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Tamer Ceviz 2 ay önce

Değerli büyüğümüz çok sevdiğim emekli öğretmen Necati hocamı rahmet ve minnet ile anıyorum. Allah mekanını cennet eylesin.

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MEHMET GENÇ 2 ay önce

ALLAH RAHMET EYLESİN.MEKANI CENNET OLSUN.

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hasan bütün 2 ay önce

mekanı cennet olsun ALLAH rahmet etsin yakınların bası sağolsun

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HK 2 ay önce

Allah Rahmet eylesin Mekanı cennet olsun çok iyi bir insandı

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