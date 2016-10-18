Huzurevi Derneği yöneticisi Necati Çetin vefat etti

Elbistan Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Emekli Öğretmen Necati Çetin, 71 yaşında vefat etti.
İsmetpaşa İlkokulu Müdürü olarak ta görev yapan Necati Çetin, Elbistan’da Huzurevi yaptırılması için, efsane muhtar olarak tanınan merhum Nuri Taphasanoğlu ile birlikte, Huzurevi yaptırma ve Yaşatma Derneği’nde görev almıştı.
İnsanları değil neredeyse yürürken yeri incitmemeye çalışan, sakin, nazik, efendiliği ile öne çıkan bir insandı. Kıymetli meslektaşıma yüce Allah'tan rahmet dilerim. RUhu şad, kabri nur ve mekanı cennet olsun.